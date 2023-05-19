На Харьковщине фельдшерка помогала оккупантам, а украинцам отказывала (фото)

На Харьковщине задержали фельдшерку, которая обеспечивала оккупантов бесплатными лекарствами, а украинцам отказывала в медпомощи.

Коллаборанткой оказалась 37-летняя фельдшерка одного из сел Изюмского района, которая во время оккупации активно сотрудничала с военными РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Женщина по собственной инициативе разместила в служебном здании сельской амбулатории российских военнослужащих, не нуждавшихся в медицинской помощи, и организовывала для них питание. За это оккупанты разрешили ей открыть в этом помещении магазин, где коллаборантка торговала пищевыми продуктами, спиртным и лекарствами.

При этом местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, злоумышленница помогала оккупантам выявлять среди жителей села проукраинских активистов и участников АТО. Вместе с военными РФ она даже приезжала к старосте села, отказавшейся сотрудничать с врагом, угрожала ей и призвала российских военных расстрелять старосту за ее патриотическую позицию.

После деоккупации коллаборантка пыталась скрыться. Однако, правоохранители установили ее местонахождение и задержали.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Сейчас коллаборантка в СИЗО.