Live
  • Пятница 19.05.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

На Харьковщине фельдшерка помогала оккупантам, а украинцам отказывала (фото)

Общество 16:28   19.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине фельдшерка помогала оккупантам, а украинцам отказывала (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине задержали фельдшерку, которая обеспечивала оккупантов бесплатными лекарствами, а украинцам отказывала в медпомощи.

Коллаборанткой оказалась 37-летняя фельдшерка одного из сел Изюмского района, которая во время оккупации активно сотрудничала с военными РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Женщина по собственной инициативе разместила в служебном здании сельской амбулатории российских военнослужащих, не нуждавшихся в медицинской помощи, и организовывала для них питание. За это оккупанты разрешили ей открыть в этом помещении магазин, где коллаборантка торговала пищевыми продуктами, спиртным и лекарствами.

При этом местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, злоумышленница помогала оккупантам выявлять среди жителей села проукраинских активистов и участников АТО. Вместе с военными РФ она даже приезжала к старосте села, отказавшейся сотрудничать с врагом, угрожала ей и призвала российских военных расстрелять старосту за ее патриотическую позицию.

После деоккупации коллаборантка пыталась скрыться. Однако, правоохранители установили ее местонахождение и задержали.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Сейчас коллаборантка в СИЗО.

01

02
Фото: Владислав Абдула

Читайте также: Лидеру банды, которая выбивала из харьковчан деньги, объявили новое подозрение

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

16:28
На Харьковщине фельдшерка помогала оккупантам, а украинцам отказывала (фото)
16:00
«Мы перехватываем инициативу и пытаемся контратаковать» — ВСУ о боях в Бахмуте
14:27
Погиб из-за ракетного удара: в Старом Салтове эксгумировали тело мужчины
13:33
Лидеру банды, которая выбивала из харьковчан деньги, объявили новое подозрение
13:05
На Харьковщине под вражеский обстрел попала бригада энергетиков — Минэнерго

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине фельдшерка помогала оккупантам, а украинцам отказывала (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали фельдшерку, которая обеспечивала оккупантов бесплатными лекарствами, а украинцам отказывала в медпомощи.".