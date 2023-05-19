На Харьковщине фельдшерка помогала оккупантам, а украинцам отказывала (фото)
На Харьковщине задержали фельдшерку, которая обеспечивала оккупантов бесплатными лекарствами, а украинцам отказывала в медпомощи.
Коллаборанткой оказалась 37-летняя фельдшерка одного из сел Изюмского района, которая во время оккупации активно сотрудничала с военными РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Женщина по собственной инициативе разместила в служебном здании сельской амбулатории российских военнослужащих, не нуждавшихся в медицинской помощи, и организовывала для них питание. За это оккупанты разрешили ей открыть в этом помещении магазин, где коллаборантка торговала пищевыми продуктами, спиртным и лекарствами.
При этом местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме того, злоумышленница помогала оккупантам выявлять среди жителей села проукраинских активистов и участников АТО. Вместе с военными РФ она даже приезжала к старосте села, отказавшейся сотрудничать с врагом, угрожала ей и призвала российских военных расстрелять старосту за ее патриотическую позицию.
После деоккупации коллаборантка пыталась скрыться. Однако, правоохранители установили ее местонахождение и задержали.
Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
Сейчас коллаборантка в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 16:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали фельдшерку, которая обеспечивала оккупантов бесплатными лекарствами, а украинцам отказывала в медпомощи.".