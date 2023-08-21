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Медсестру – серийную убийцу младенцев приговорили к пожизненному в Англии

Мир 19:05   21.08.2023
Оксана Якушко
Медсестру – серийную убийцу младенцев приговорили к пожизненному в Англии

Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи младенцев, к пожизненному заключению без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в правовой системе Британии, сообщает BBC.

Именно такой приговор требовало обвинение, заявляя, что действия медсестры подпадают под категорию осознанного садизма.

Летби стала четвертой женщиной в истории британского права, приговоренной к пожизненному.

Адвокаты Летби еще до вердикта говорили, что в деле не было возможности найти смягчающие обстоятельства или рассчитывать на снисхождение присяжных.
Летби отказалась присутствовать в зале суда во время оглашения приговора.

В чем виновата медсестра Летби

Кроме 7 доказанных убийств, во время суда над Летби была также доказана ее вина в покушении на жизнь еще 6 младенцев.

Еще по шести рассматриваемым на процессе эпизодам присяжные не смогли вынести вердикт.

Люси Летби убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 года по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (главная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.

Некоторые коллеги Летби заподозрили ее причастность уже после трёх первых смертей: во всех случаях в момент смерти детей она была на дежурстве.

Но администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьезно.

Как показывает расследование BBC, руководство даже пыталось заставить замолчать тех врачей, которые вслух говорили о своих подозрениях.

Адвокаты обнародовали заявления родителей близнецов, первый из которых был убит.

По их словам, второго ребенка спасло только то, что после трагической и непонятной смерти первого семья настояла, чтобы у кроватки второго младенца постоянно дежурил член семьи.

Известно, что через несколько недель после смерти ребенка Летби направила открытку с соболезнованиями ее родителям. Открытка называлась «О вашей любимой девочке будут вспоминать с улыбкой».

В открытке Летби также написала: «Нет слов, чтобы облегчить вашу боль. Для меня было настоящей честью заботиться о ребенке и познакомиться с вашей семьей, для которой кроха была самым главным в мире и семьей, которая  делала для нее все возможное» .

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 19:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи младенцев, к пожизненному заключению без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в правовой системе Британии, сообщает BBC.".