Над мэрией Оксфорда подняли флаг Украины в знак поддержки Харькова
Украинский флаг по случаю Дня города Харькова и Дня Независимости Украины торжественно подняли над зданием городского совета Оксфорда (Великобритания), сообщили в в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета.
Харьков активно развивает связи с Оксфордом во многих направлениях, в частности, в академической и культурной сферах.
В эти дни в Оксфорде проходят мероприятия в поддержку украинской культуры и традиций.
Все желающие могут попробовать национальные украинские блюда и послушать народные песни.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 19:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский флаг по случаю Дня города Харькова и Дня Независимости Украины торжественно подняли над зданием городского совета Оксфорда (Великобритания), сообщили в в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета.".