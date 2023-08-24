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Над мэрией Оксфорда подняли флаг Украины в знак поддержки Харькова

Мир 19:40   24.08.2023
Оксана Якушко
Над мэрией Оксфорда подняли флаг Украины в знак поддержки Харькова

Украинский флаг по случаю Дня города Харькова и Дня Независимости Украины торжественно подняли над зданием городского совета Оксфорда (Великобритания), сообщили в в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета.

Харьков активно развивает связи с Оксфордом во многих направлениях, в частности, в академической и культурной сферах.

В эти дни в Оксфорде проходят мероприятия в поддержку украинской культуры и традиций.

Все желающие могут попробовать национальные украинские блюда и послушать народные песни.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 19:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский флаг по случаю Дня города Харькова и Дня Независимости Украины торжественно подняли над зданием городского совета Оксфорда (Великобритания), сообщили в в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета.".