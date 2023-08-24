Над мэрией Оксфорда подняли флаг Украины в знак поддержки Харькова

Украинский флаг по случаю Дня города Харькова и Дня Независимости Украины торжественно подняли над зданием городского совета Оксфорда (Великобритания), сообщили в в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета.

Харьков активно развивает связи с Оксфордом во многих направлениях, в частности, в академической и культурной сферах.

В эти дни в Оксфорде проходят мероприятия в поддержку украинской культуры и традиций.

Все желающие могут попробовать национальные украинские блюда и послушать народные песни.