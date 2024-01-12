“Вони глибоко помиляються” – Чалий про впевненість країн ЄС у своїй безпеці

У країнах Європи, особливо – членах НАТО, переважає переконання, що допоки триває російська війна проти України, безпосередня загроза військового вторгнення до них практично відсутня… Вони глибоко помиляються. Наявність оперативних планів російського вторгнення в Естонію у 2013-2014 роках – це не міф, а цілком реальна історія.