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“Вони глибоко помиляються” – Чалий про впевненість країн ЄС у своїй безпеці

Політика 12:24   12.01.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
“Вони глибоко помиляються” – Чалий про впевненість країн ЄС у своїй безпеці

У країнах Європи, особливо – членах НАТО, переважає переконання, що допоки триває російська війна проти України, безпосередня загроза військового вторгнення до них практично відсутня… Вони глибоко помиляються. Наявність оперативних планів російського вторгнення в Естонію у 2013-2014 роках – це не міф, а цілком реальна історія.

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 12:24;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "У країнах Європи, особливо – членах НАТО, переважає переконання, що допоки триває російська війна проти України, безпосередня загроза військового вторгнення…".