«Они глубоко ошибаются» — Чалый об уверенности стран ЕС в своей безопасности
Фото: facebook Валерия Чалого
В странах Европы, особенно членах НАТО, преобладает убеждение, что пока продолжается российская война против Украины, непосредственная угроза военного вторжения в них практически отсутствует… Они глубоко ошибаются. Наличие оперативных планов российского вторжения в Эстонию в 2013-2014 годах – это не миф, а реальная история.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: война, вторжение, ЕС, чалый;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 12:24;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В странах Европы, особенно членах НАТО, преобладает убеждение, что пока продолжается российская война против Украины, непосредственная угроза военного вторжения в…".