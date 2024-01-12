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«Они глубоко ошибаются» — Чалый об уверенности стран ЕС в своей безопасности

Мир 12:24   12.01.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
«Они глубоко ошибаются» — Чалый об уверенности стран ЕС в своей безопасности Фото: facebook Валерия Чалого

В странах Европы, особенно членах НАТО, преобладает убеждение, что пока продолжается российская война против Украины, непосредственная угроза военного вторжения в них практически отсутствует… Они глубоко ошибаются. Наличие оперативных планов российского вторжения в Эстонию в 2013-2014 годах – это не миф, а реальная история.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 12:24;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В странах Европы, особенно членах НАТО, преобладает убеждение, что пока продолжается российская война против Украины, непосредственная угроза военного вторжения в…".