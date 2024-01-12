«Они глубоко ошибаются» — Чалый об уверенности стран ЕС в своей безопасности

В странах Европы, особенно членах НАТО, преобладает убеждение, что пока продолжается российская война против Украины, непосредственная угроза военного вторжения в них практически отсутствует… Они глубоко ошибаются. Наличие оперативных планов российского вторжения в Эстонию в 2013-2014 годах – это не миф, а реальная история.