Трійня народилася на Харківщині вперше за чотири роки (відео)
На Харківщині вперше за чотири роки народилася трійня – дві дівчинки та один хлопчик. Діти народилися 29 грудня 20230-го.
Немовлят назвали Поліна, Міра та Микита, розповіла мати Анастасія Рись, передає ХОВА.
«Спершу нам сказали, що буде двійня. Коли до цієї думки звикли, виявилося, що буде трійня. На четверте УЗД чоловік сказав не ходити, бо мало чого», – ділиться жінка.
Дві дівчинки і хлопчик з’явилися на світ недоношеними у терміні вагітності 31 тиждень і мали вагу від 1300 до 1600 грамів. Протягом перших 10 діб життя немовлята отримували інтенсивну терапію у відділенні реанімації новонароджених. Потім дітей із мамою перевели до відділення постреанімаційного догляду.
«Попри бойові дії, які тривають на території Харківщини, щодня у стаціонарах області народжуються діти. Так, впродовж 2022 року в регіоні з’явилися на світ 7444 дитини, у 2023 – 7315», – розповіла заступниця голови ХОВА Олена Логвинова.
Наразі дітей і маму виписали з пологового.
«Трійня – це дуже рідкісне явище. Породілля спостерігалася в нас впродовж всієї вагітності, яка була високого перинатального ризику», – зазначив директор з перинатальної допомоги Харківської обласної клінічної лікарні Олександр Железняков.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вперше за чотири роки народилася трійня – дві дівчинки та один хлопчик. Діти народилися 29 грудня 20230-го.".