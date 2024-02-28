13 атак и три авиаудара на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация о продолжающихся штурмах, которые ведет армия РФ, а также обстрелах и налете «шахедов».

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бологовка, Ивановка, Берестовое Харьковской области», — сообщил Генштаб утром 28 февраля.

По территории Украины в целом россияне нанесли 75 авиаударов, а также — восемь ракетных, 141 обстрел из РСЗО. Артиллерия била по 110 населенным пунктам. В конце прошедших суток Украину атаковали 10 «шахедов» — их все сбили.

На фронте за сутки произошло 102 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

Авиация Сил обороны ударила по 15 районам сосредоточения оккупантов. Подразделения Воздушных сил сбили два российских Су-34 и четыре разведывательных БПЛА. Ракетчики ударили по четырем районам сосредоточения, двум средствам артиллерии, одному — ПВО и двум РЛС.