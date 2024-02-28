«Кроме террора населения оккупанты ничего не могут сделать» – мэр Купянска

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что армия РФ не оставляет надежды снова захватить город.

«Угроза постоянна с момента деоккупации с сентября 2022 года, когда наши войска, наши герои выбили врага с территории Харьковской области, с оккупированной территории. Поэтому они постоянно пытаются это сделать, есть постоянные попытки найти там слабые места в линии защиты нашей, но ничего не получается. И кроме террора мирного населения, российские войска ничего не могут сделать. Но опять же, если мы говорим об оборонной линии, то она очень мощная. Все это понимают, потому что все эти месяцы, и в 2023 году, и сейчас враг пытается найти слабые места, найти щели, где можно пролезть. Это и Синьковка, и Табаевка, но опять-таки ничего не выходит», – сказал Беседин в эфире «Радио Свобода».

По его словам, в Купянске сейчас живут более 3,5 тысячи человек, из них 222 – дети.

«К сожалению, сейчас желание эвакуироваться достаточно низкое, это фактически единицы, и ситуация в основном не меняется. Что касается информирования людей, оно активно, постоянно на всех информационных ресурсах, которые есть в подчинении, при личном общении соответствующими службами и нами, мы подчеркиваем, что сейчас лучше выехать с территории Купянской громады в более безопасные места», — отметил мэр Купянска.