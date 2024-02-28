РФ ударила по центру Купянска: погибли двое мужчин, под завалами еще люди

Оккупанты ударили КАБами по центру города Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена.

«Вероятно, под завалами еще есть люди. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Профильные службы работают на месте», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что россияне попали в церковь Иисуса Христа. Погиб пастырь церкви, его тело нашли под завалами. Ранена 31-летняя женщина, второй погибший при ударе — ее 39-летний брат.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.