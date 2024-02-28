Live
  • Ср 28.02.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 38.42
  • EUR 41.72

РФ ударила по центру Купянска: погибли двое мужчин, под завалами еще люди

Происшествия 14:46   28.02.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по центру Купянска: погибли двое мужчин, под завалами еще люди Фото: ГУНП в Харьковской области

Оккупанты ударили КАБами по центру города Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена.

«Вероятно, под завалами еще есть люди. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Профильные службы работают на месте», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что россияне попали в церковь Иисуса Христа. Погиб пастырь церкви, его тело нашли под завалами. Ранена 31-летняя женщина, второй погибший при ударе — ее 39-летний брат.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

01
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: «Кроме террора населения оккупанты ничего не могут сделать» – мэр Купянска

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Силы РФ поддерживают высокий темп наступательных операций под Авдеевкой — ISW
Силы РФ поддерживают высокий темп наступательных операций под Авдеевкой — ISW
28.02.2024, 09:27
Два депутата ушли из Харьковского горсовета
Два депутата ушли из Харьковского горсовета
28.02.2024, 13:27
Главные новости Харькова 28 февраля: удары БпЛА и КАБ, изменения в бюджете
Главные новости Харькова 28 февраля: удары БпЛА и КАБ, изменения в бюджете
28.02.2024, 15:16
Как Морозюк из Харькова благодаря Гринкевичу стала звездой — и все потеряла
Как Морозюк из Харькова благодаря Гринкевичу стала звездой — и все потеряла
28.02.2024, 14:04
РФ ударила по центру Купянска: погибли двое мужчин, под завалами еще люди
РФ ударила по центру Купянска: погибли двое мужчин, под завалами еще люди
28.02.2024, 14:46
Удар по Купянску: оккупанты попали в кафе и церковь, уже пять раненых
Удар по Купянску: оккупанты попали в кафе и церковь, уже пять раненых
28.02.2024, 15:26

Новости по теме:

19:14
Две российские авиабомбы обезвредили саперы в Купянске на Харьковщине (видео)
12:40
С Купянщины эвакуируют людей: вывезли пострадавшую от удара КАБ женщину
20:27
РФ ударила КАБами по Харьковщине: из-под завалов дома достали женщину (видео)
09:10
Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов
07:46
Пытались уехать: погибли супруги и их племянница от удара КАБ по Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «РФ ударила по центру Купянска: погибли двое мужчин, под завалами еще люди»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили КАБами по центру города Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена.".