РФ ударила по центру Купянска: погибли двое мужчин, под завалами еще люди
Фото: ГУНП в Харьковской области
Оккупанты ударили КАБами по центру города Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена.
«Вероятно, под завалами еще есть люди. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Профильные службы работают на месте», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что россияне попали в церковь Иисуса Христа. Погиб пастырь церкви, его тело нашли под завалами. Ранена 31-летняя женщина, второй погибший при ударе — ее 39-летний брат.
Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, купянск, погибли, полиция, синєгубов, синегубов, удар, хова, центр;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили КАБами по центру города Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена.".