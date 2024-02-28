Последствия авиаудара РФ по Купянску показали правоохранители (фото, видео)

Харьковская областная прокуратура опубликовала кадры с места попадания вражеской авиабомбы ФАБ-500 в Купянске.

По данным правоохранителей, авиабомба попала вблизи кафе и церкви.

«По состоянию на данный момент известно о двух погибших: 39-летнем мужчине и 58-летнем пасторе церкви. Еще четверо мирных жителей ранены: две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет. Поврежден и частично разрушен ряд жилых домов», — добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центру Купянска авиабомбами ФАБ-500. Россияне попали в местное кафе и церкви, отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. В результате обстрела погибли 58-летний пастор и 39-летний мужчина. По состоянию на 15:29 известно, что в результате обстрела пять человек получили ранения.