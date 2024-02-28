Наслідки авіаудару РФ по Куп’янську показали правоохоронці (фото, відео)
Харківська обласна прокуратура опублікувала кадри з місця влучання ворожої авіабомби ФАБ-500 у Куп’янську.
За даними правоохоронців, авіабомба влучила поблизу кафе та церкви.
«Станом на зараз відомо про двох загиблих: 39-річного чоловіка та 58-річного пастора церкви. Ще четверо мирних жителів поранені: дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років. Пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків», – додали в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центру Куп’янську авіабомбами ФАБ-500. Росіяни влучили у місцеве кафе та церков, зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Внаслідок обстрілу загинули 58-річний пастор та 39-річний чоловік. Станом на 15:29 відомо, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, авиабомба, куп'янск, последствия, прокуратура, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала кадри з місця влучання ворожої авіабомби ФАБ-500 у Куп’янську.".