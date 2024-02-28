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Двоє загиблих, і, можливо, дитина через удар росіян КАБом по Великому Бурлуку

Події 18:14   28.02.2024
Оксана Якушко
Двоє загиблих, і, можливо, дитина через удар росіян КАБом по Великому Бурлуку

По Великому Бурлуку ворог завдав удару керованої авіабомбою по території вокзалу, повідомив в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Дві людини загнули. Можливо, ще загинула дитина – зараз ця інформація ще перевіряється», – розповів Синєгубов.

«У Великому Бурлуку вокзал не працював, але його, можливо, використовували як елемент інфраструктури. Це не перший удар по скупченню людей, і неодноразово внаслідок такого удару по цьому населеному пункту у нас страждали саме діти. Тому ми будемо розглянути на Раді оборони Харківщині примусову евакуацію дітей з цього населеного пункту», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центру Куп’янську авіабомбами ФАБ-500. Росіяни влучили у місцеве кафе та церков, зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Внаслідок обстрілу загинули 58-річний пастор та 39-річний чоловік. Станом на 15:29 відомо, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Двоє загиблих, і, можливо, дитина через удар росіян КАБом по Великому Бурлуку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Великому Бурлуку ворог завдав удару керованої авіабомбою по території вокзалу, повідомив в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".