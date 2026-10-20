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Удар по бусу з цивільними на Харківщині прокоментували в СОУ

Записано 11:41   20.10.2026
Оксана Горун
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Удар по бусу з цивільними на Харківщині прокоментували в СОУ

Атака БпЛА на мікроавтобус на трасі Великий Бурлук – Нова Олександрівка не говорить про вогневий контроль ворога над цією дорогою. Про ситуацію в етері нацмарафону розповів прикордонник.

“Це був удар по цивільних людях. Цими дорогами доставляються різного роду товари – як військові, так і цивільні. Це може бути різного роду майно, гуманітарна допомога та, як я вже сказав, інше військове майно. Такі атаки створюють небезпеку для пересування та можуть бути спрямовані на ускладнення забезпечення прикордонних громад. Але окремий удар і постійний контроль цієї траси – це різні речі. Так само він сам собою не означає ізоляцію певного населеного пункту. Загроза від дронів сприймається, як ніколи, серйозно, працюємо над їхнім виявленням і знищенням, а цивільним важливо враховувати рекомендації місцевої влади щодо пересування й евакуації та загроз, які наразі є”, — прокоментував начальник 3-ї прикордонної застави 3-го відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування “Лицар”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, про “приліт” по мікроавтобусу на трасі Великий Бурлук – Нова Олександрівка 18 жовтня інформував начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Поранень зазнали 49-річний чоловік і 55-річна жінка.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 11:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атака БпЛА на мікроавтобус на трасі Великий Бурлук – Нова Олександрівка не говорить про вогневий контроль ворога над цією дорогою. Про ситуацію розповів прикордонник".