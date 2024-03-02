Россияне сбросили КАБ на Купянск на Харьковщине, ранен мужчина – Синегубов
Россияне использовали КАБ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате ударов пострадал 55-летний волонтер. Мужчина получил обломочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, купянск, мужчина, Олег Синегубов, ранен, ранения, Харьковская область, хова, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 12:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне использовали КАБ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".