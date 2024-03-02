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Россияне сбросили КАБ на Купянск на Харьковщине, ранен мужчина – Синегубов

Происшествия 12:43   02.03.2024
Оксана Якушко
Россияне сбросили КАБ на Купянск на Харьковщине, ранен мужчина – Синегубов

Россияне использовали КАБ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате ударов пострадал 55-летний волонтер. Мужчина получил обломочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне использовали КАБ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".