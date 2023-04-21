«Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост» — Подоляк
Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя. «Шлепками и хлопками». Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями стандартами НАТО проиграли ничтожной коррумпированной советской армии.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:30;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя. «Шлепками…".