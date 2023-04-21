«Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост» — Подоляк

Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя. «Шлепками и хлопками». Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями стандартами НАТО проиграли ничтожной коррумпированной советской армии.