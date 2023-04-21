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«Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост» — Подоляк

Мир 11:30   21.04.2023
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
«Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост» — Подоляк

Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя. «Шлепками и хлопками». Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями стандартами НАТО проиграли ничтожной коррумпированной советской армии.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя. «Шлепками…".