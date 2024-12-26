Бесконечные сигналы Запада повышают российскую агрессивность — Подоляк

Во многом именно бесконечные сигналы с Запада о желании поговорить вызывают волны российских «мясных штурмов» на востоке Украины и существенное усиление российской внешнеполитической и информационной агрессивности. Путину кажется, что противник вот-вот сломается, и он пытается нанести решающий удар. Однако ошибка и проблема кремлевского старца в том, что Россия воюет не с Западом, а с Украиной. Украина не ноет…