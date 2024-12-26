Бесконечные сигналы Запада повышают российскую агрессивность — Подоляк
Фото: пресс-служба ОПУ
Во многом именно бесконечные сигналы с Запада о желании поговорить вызывают волны российских «мясных штурмов» на востоке Украины и существенное усиление российской внешнеполитической и информационной агрессивности. Путину кажется, что противник вот-вот сломается, и он пытается нанести решающий удар. Однако ошибка и проблема кремлевского старца в том, что Россия воюет не с Западом, а с Украиной. Украина не ноет…
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Запад, мир, переговоры, Подоляк, Путин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бесконечные сигналы Запада повышают российскую агрессивность — Подоляк»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 10:53;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во многом именно бесконечные сигналы с Запада о желании поговорить вызывают волны российских «мясных штурмов» на востоке Украины и существенное…".