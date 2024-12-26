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Бесконечные сигналы Запада повышают российскую агрессивность — Подоляк

Мир 10:53   26.12.2024
Михаил Подоляк
советник главы Офиса президента Украины
Бесконечные сигналы Запада повышают российскую агрессивность — Подоляк Фото: пресс-служба ОПУ

Во многом именно бесконечные сигналы с Запада о желании поговорить вызывают волны российских «мясных штурмов» на востоке Украины и существенное усиление российской внешнеполитической и информационной агрессивности. Путину кажется, что противник вот-вот сломается, и он пытается нанести решающий удар. Однако ошибка и проблема кремлевского старца в том, что Россия воюет не с Западом, а с Украиной. Украина не ноет…

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во многом именно бесконечные сигналы с Запада о желании поговорить вызывают волны российских «мясных штурмов» на востоке Украины и существенное…".