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Нескінченні сигнали Заходу підвищують російську агресивність – Подоляк

Політика 10:53   26.12.2024
Михайло Подоляк
радник голови Офісу президента України
Нескінченні сигнали Заходу підвищують російську агресивність – Подоляк

Багато в чому саме нескінченні сигнали із Заходу про бажання поговорити викликають хвилі російських “м’ясних штурмів” на сході України та суттєве посилення російської зовнішньополітичної та інформаційної агресивності. Путіну здається, що противник ось-ось зламається, і він намагається завдати вирішального удару. Проте помилка та проблема кремлівського старця в тому, що Росія воює не із Заходом, а з Україною. Україна не ниє…

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато в чому саме нескінченні сигнали із Заходу про бажання поговорити викликають хвилі російських “м’ясних штурмів” на сході України та…".