Нескінченні сигнали Заходу підвищують російську агресивність – Подоляк
Багато в чому саме нескінченні сигнали із Заходу про бажання поговорити викликають хвилі російських “м’ясних штурмів” на сході України та суттєве посилення російської зовнішньополітичної та інформаційної агресивності. Путіну здається, що противник ось-ось зламається, і він намагається завдати вирішального удару. Проте помилка та проблема кремлівського старця в тому, що Росія воює не із Заходом, а з Україною. Україна не ниє…
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Запад, мир, переговоры, Подоляк, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 10:53;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато в чому саме нескінченні сигнали із Заходу про бажання поговорити викликають хвилі російських “м’ясних штурмів” на сході України та…".