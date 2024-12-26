Нескінченні сигнали Заходу підвищують російську агресивність – Подоляк

Багато в чому саме нескінченні сигнали із Заходу про бажання поговорити викликають хвилі російських “м’ясних штурмів” на сході України та суттєве посилення російської зовнішньополітичної та інформаційної агресивності. Путіну здається, що противник ось-ось зламається, і він намагається завдати вирішального удару. Проте помилка та проблема кремлівського старця в тому, що Росія воює не із Заходом, а з Україною. Україна не ниє…