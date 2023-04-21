“Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст” – Подоляк
Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням України росія може знищити себе. “Шлєпками і хлопками”. Не можна допустити, щоб об’єднані сили України та союзників з передовими технологіями, стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 11:30;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням України росія може знищити себе. “Шлєпками…".