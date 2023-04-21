“Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст” – Подоляк

Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням України росія може знищити себе. “Шлєпками і хлопками”. Не можна допустити, щоб об’єднані сили України та союзників з передовими технологіями, стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії.