Стреляли С-300 по Харькову, а попали в Ил-76 — Свитан выдвинул версию событий

Кто подбил российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области? Украинский военный эксперт, летчик и полковник запаса Роман Свитан считает, что наиболее вероятен «дружественный огонь» российской ПВО.

«Самолет на взлете, скорее всего был, то есть взлетный курс. На взлете потерпел катастрофу. Там в этот момент как раз, когда самолет взлетал, шел обстрел С-300 Харьковской области. И мог самолет попасть под так называемый «дружественный огонь». Если это не была российская спецоперация. Такая возможность как минимум есть. Потому что подлетное время ракеты – это только по Харькову 40 секунд, а, естественно, по самолету – несколько секунд. А Ил-76 — это довольно-таки серьезная, хорошая цель, по нему промахнуться очень сложно», — сказал Свитан в эфире «Фабрики новин».

Он отметил, что те фото и видео, которые есть в доступе, подтверждают версию про удар по самолету ракетой из ЗРК С-300.

«Примерно так работает С-300. Мы бы туда С-300 не достали. Туда наши С-300 не достают, а вот С-300 российские там работают. Потому вероятность того, что это «дружественный» российский огонь, если это был не специальный удар, высока», — считает военный эксперт.

Он также опроверг версию о том, что российский самолет могла сбить ракета системы ПВО «IRIS-T».

«IRIS-T» — это дальность до 40 километров. А там больше 50 — под 70-80, это за Белгородом», — пояснил Свитан.

При этом эксперт считает, что украинских военнопленных на борту Ил-76 не было — как и российского десанта.

«То, что на борту, допустим, находились военнопленные или вообще какой-то десант, или большое количество человек, пока не подтверждается. Те видео, те фото, которые сейчас есть в информационном потоке, которые отсняты и выложены — там тел нет. Ни фрагментов тел нет. Поверьте, я в свое время был военным дознавателем, катастрофы и аварии бортов расследовали, в том числе. Если бы там был десант или десятки человек, там бы точно не такие фотографии были, не такой «чистоты», если можно так сказать, в кавычках, конечно», — подчеркнул полковник запаса.

Однако отметил, что для поддержания своей ИПСО, запущенной по всему миру, россияне «могут пойти на очень серьезное преступление, воинское преступление и воздействовать на наших военнопленных разными способами».

«Зная россиян, они могут сделать что угодно. Вплоть до того, что подбросят тела расстрелянных или убитых наших пленных. Но это такая сильно тяжелая версия», — отметил Свитан.

Он подчеркнул, что для полного понимания ситуации необходимо дождаться данных, которые соберет ГУР.

«Оптимально, конечно, слушать Юсова или начальника ГУР Буданова. Я думаю, они разложат все по полочкам», — подытожил полковник запаса.

Напомним, самолет Ил-76 разбился в Белгородской области — в 50 километрах к северо-востоку от Белгорода. Министерство обороны РФ заявило, что Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных и направлялся на заранее организованный обмен военнопленными на пограничном пункте пропуска «Колотиловка». Первые официальные комментарии в Украине последовали от Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца. Они подчеркнули, что Украина расследует авиакатастрофу, и призвали аудиторию не делать преждевременных выводов. Следом в ГУР подтвердили: обмен военнопленными действительно планировался. Уже ближе к вечеру и ГУР и Генштаб ВСУ дали более подробные, но все же достаточно «обтекаемые» комментарии относительно катастрофы. В ГУР заявили, что Украина «не обладает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве». В Генштабе Украины не отреагировали напрямую на инцидент, но подчеркнули, что за последнюю неделю Россия нанесла 19 ракетных ударов по Харьковской области и подчеркнули, что Украина «продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки» и «контролировать воздушное пространство» в районе харьковско-белгородской границы