На борту ИЛ-76 должны были лететь российские военные VIP-персоны – ГУР (видео)

Но в последний момент ФСБ приказало VIP-персонам не садиться на этот борт, сообщил представитель военной разведки Андрей Юсов.

«На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эту информацию уже выяснили после того, как событие произошло», — рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Также известно, что приехавших на место событий представителей российского МЧС фактически изгнали оттуда представители ФСБ и военные.

В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова.

Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию.

В ГУР подтвердили, что на сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной. Но в ВСУ уверены, что украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области.