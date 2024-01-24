Пленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области — NV
В ВСУ уверены, что украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области, сообщили источники в Воздушных силах Украины.
«Несколько раз в день на этом самолете Ил-76 подвозят боеприпасы на фронт. Это их проверенный маршрут, по которому они по меньшей мере трижды в день доставляют не только боеприпасы, но и С-300. Мы уверены, что пленников там не было», — отметил собеседник в Воздушных силах.
Ранее Генштаб заявил, что продолжит обеспечивать безопасность Харькова, уничтожая транспортные самолеты и косвенно подтвердил, что ВСУ сбили российский транспортный Ил-76 в районе Белгорода.
В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова.
Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию.
В ГУР подтвердили, что на сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной.
Читайте также: Рост обстрелов Харькова связан с числом самолетов РФ у границы – Генштаб ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: белгородская область, военнопленные, ВСУ, пленные, самолет, самолет Ил-76;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области — NV»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 18:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВСУ уверены, что украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области, сообщили источники в Воздушных силах Украины.".