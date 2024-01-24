Пленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области — NV

В ВСУ уверены, что украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области, сообщили источники в Воздушных силах Украины.

«Несколько раз в день на этом самолете Ил-76 подвозят боеприпасы на фронт. Это их проверенный маршрут, по которому они по меньшей мере трижды в день доставляют не только боеприпасы, но и С-300. Мы уверены, что пленников там не было», — отметил собеседник в Воздушных силах.

Ранее Генштаб заявил, что продолжит обеспечивать безопасность Харькова, уничтожая транспортные самолеты и косвенно подтвердил, что ВСУ сбили российский транспортный Ил-76 в районе Белгорода.

В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова.

Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию.

В ГУР подтвердили, что на сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной.