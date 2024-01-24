Падение Ил-76 в РФ: были ли в самолете военнопленные — мнение эксперта
Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию.
Версию российского Минобороны о том, кто погиб при падении Ил-76 срочно распространили все пропагандисты страны-агрессора.
Позже председатель госдумы РФ Володин заявил, что там уже готовят «обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76», косвенно подтвердив, что самолет упал не сам по себе, а «с помощью» Сил обороны Украины.
Украинский военный аналитик Александр Коваленко сразу же опроверг наскоро сочиненную версию российских военных о наличии военнослужащих ВСУ на борту самолета.
«Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области. На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел. Напомню, что мо рф, сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя, пленных самолетами не перевозят! Тем более, по заявлению мо рф, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих! Вместе с экипажем — 74 человека на борту по версии мо рф, но на поле ни единого тела. То есть, на борту были 6 членов экипажа, в кабине. В свою очередь, было известно, что грузом на борту самолета были ЗУР для ЗРК С-300», — написал Коваленко.
По его мнению, тот факт, что самолет перевозил ракеты для ударов по Харькову, подтверждает вид обломков Ил-76.
«От самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть, после падения и удара о землю, была и еще мощная детонация боекомплекта», — подчеркнул Коваленко.
Мощный взрыв после падения самолета прекрасно видно на видео, которое сняли очевидцы в Белгородской области.
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Напомним, ранее источники в ВСУ подтвердили «Украинской правде» факт падения самолета, отметив, что это «их работа». А источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: белгородская область, война, ил-76, коваленко, С-300, самолет, сбили, упал;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 12:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию".