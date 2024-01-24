Падіння Іл-76 у РФ: чи були в літаку військовополонені – думка експерта

Одразу після повідомлення про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області в російському Міноборони поквапилися заявити, що на борту були українські військовополонені. Аналітик “Інформаційного спротиву” спростовує цю версію.

Версію російського Міноборони про те, хто загинув під час падіння Іл-76, терміново поширили всі пропагандисти країни-агресора.

Пізніше голова держдуми РФ Володін заявив, що там уже готують “звернення до США та Німеччини у зв’язку з катастрофою Іл-76”, побічно підтвердивши, що літак упав не сам собою, а “за допомогою” Сил оборони України.

Український військовий аналітик Олександр Коваленко одразу ж спростував нашвидкуруч написану версію російських військових про наявність військовослужбовців ЗСУ на борту літака.

“Перші фото з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області. На себе звертає увагу те, що по полю немає ознак розкиданих тіл. Нагадаю, що мо рф, одразу після падіння Іл-76 запустило фейк про те, що літак перевозив 65 українських полонених для обміну, хоча, полонених літаками не перевозять! Тим більше за заявою мо рф, на 65 полонених було всього 3 (!!!) супроводжуючих! Разом із екіпажем – 74 людини на борту за версією мо рф, але на полі жодного тіла. Тобто на борту були 6 членів екіпажу, в кабіні. Своєю чергою, було відомо, що вантажем на борту літака були ЗУР для ЗРК С-300”, – написав Коваленко.

На його думку, той факт, що літак перевозив ракети для ударів по Харкову, підтверджує вигляд уламків Іл-76.

“Від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю, тобто після падіння та удару об землю була ще й потужна детонація боєкомплекту”, – підкреслив Коваленко.

Потужний вибух після падіння літака чудово видно на відео, яке зняли очевидці в Бєлгородській області.

Нагадаємо, раніше джерела в ЗСУ підтвердили “Українській правді” факт падіння літака. А джерела у Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.