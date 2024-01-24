Військовий літак РФ Іл-76 упав у Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова.

Російський літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Відео падіння опублікували місцеві телеграм-канали.

Також вже є кадри з місця падіння – над ним підійматися величезний стовп диму.

Російські “Z-военкоры” вже пишуть про те, що на борту військово-транспортного літака було 63 окупанти – усі вони загинули. Офіційного підтвердження цього немає. Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков лише повідомив про “подію в Корочанському районі”. І що на місці – ДСНС, а він сам – виїхав туди.

Раніше вранці в Бєлгородській області РФ оголошували ракетну небезпеку.

Одна з версій, яка поширюється в українських соцмережах – Іл-76 збили Сили оборони України, а перевозив літак ті самі ракети для ЗРК С-300, якими обстрілюють Харків з території Бєлгородської області РФ. Офіційних заяв українських військових відомств та спецслужб наразі немає. Проте участь ЗСУ у збитті літака вже підтверджують джерела.

“Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака, вказавши, що “це їхня робота”. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300″, – повідомила “Українська правда”.