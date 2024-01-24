Live
  • Ср 24.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.69

Військовий літак РФ Іл-76 упав у Бєлгородській області

Події 11:24   24.01.2024
Оксана Горун
Військовий літак РФ Іл-76 упав у Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова.

Російський літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Відео падіння опублікували місцеві телеграм-канали.

Також вже є кадри з місця падіння – над ним підійматися величезний стовп диму.

Російські “Z-военкоры” вже пишуть про те, що на борту військово-транспортного літака було 63 окупанти – усі вони загинули. Офіційного підтвердження цього немає. Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков лише повідомив про “подію в Корочанському районі”. І що на місці – ДСНС, а він сам – виїхав туди.

Раніше вранці в Бєлгородській області РФ оголошували ракетну небезпеку.

Одна з версій, яка поширюється в українських соцмережах – Іл-76 збили Сили оборони України, а перевозив літак ті самі ракети для ЗРК С-300, якими обстрілюють Харків з території Бєлгородської області РФ. Офіційних заяв українських військових відомств та спецслужб наразі немає. Проте участь ЗСУ у збитті літака вже підтверджують джерела.

“Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака, вказавши, що “це їхня робота”. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300″, – повідомила “Українська правда”.

Читайте також: Росіяни продовжать тероризувати Харків, потрібна ППО — військовий аналітик

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 24.01: Терехов про наслідки ударів, руйнації в центрі
Головні новини Харкова 24.01: Терехов про наслідки ударів, руйнації в центрі
24.01.2024, 12:07
На Харківщині двоє чоловіків потрапили під потяг: один з них загинув
На Харківщині двоє чоловіків потрапили під потяг: один з них загинув
24.01.2024, 12:04
Військовий літак РФ Іл-76 упав у Бєлгородській області
Військовий літак РФ Іл-76 упав у Бєлгородській області
24.01.2024, 11:24
У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці
У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці
24.01.2024, 11:30
Допомагав забити вікна: особу загиблого від удару по Харкову встановили за ДНК
Допомагав забити вікна: особу загиблого від удару по Харкову встановили за ДНК
24.01.2024, 11:13
Терехов прокоментував виїзд сімей із дітьми з Харкова
Терехов прокоментував виїзд сімей із дітьми з Харкова
24.01.2024, 10:45

Новини за темою:

11:24
Військовий літак РФ Іл-76 упав у Бєлгородській області
11:31
Скільки військових РФ зосередила вздовж держкордону з Харківщиною – Машовець
12:05
Не вірять у ППО: в російському селі біля кордону Харківщини полюють на дрони
09:33
Рейд до області РФ, що межує з Харківщиною: окупанти зазнали втрат (відео)
07:47
Вночі Бєлгородську область атакували невідомі безпілотники (відео)

Ви читали новину: «Військовий літак РФ Іл-76 упав у Бєлгородській області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова".