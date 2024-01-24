Росіяни продовжать тероризувати Харків, потрібна ППО – військовий аналітик
Військовий аналітик Олексій Копитько прогнозує: Харків у спокої не залишать. Обстрілами міста росіяни посилюють запит “нехай усе закінчиться”.
“Що стосується Харкова. Я вже писав – росіяни тероризуватимуть місто, щоб посилювати запит “нехай усе якось закінчиться”. Закінчитися воно може в одному випадку: злочинний навмисний терор півторамільйонного міста – це достатня підстава для БУДЬ-ЯКОЇ відповіді по Росії. Мотивація дати спокою Харкову зростатиме прямо пропорційно збільшенню можливостей діставати Росію. Ось з нашого боку – це чиста обґрунтована, максимально легітимна відповідь. Усіх співрозмовників, хто закликає “не провокувати”, я запрошую до Харкова”, – написав військовий аналітик, радник міністра оборони України харків’янин Олексій Копитько.
Він наголосив, що удари по цивільних об’єктах в Україні – це не “відповідь за щось”, а тактика росіян. І протистояти їй можна лише посиленням ППО та знищенням носіїв ракет у точках базування. А також – посиленням санкцій, які б не дозволили РФ виробляти зброю для ударів по мирних жителях.
Також Копитько звернув увагу на те, що удару по житлових будинках у Харкові 23 січня завдали, зокрема, ракетами Х-22/32.
“Російські окупанти застосовують дані ракети в прикордонній зоні для знищення міст. У принципі, це саме те, чим вони вже давно займаються по всій Україні… Загалом, в ході ракетних ударів цього ранку (23 січня – Ред.), частина ракет, зі складною траєкторією для перехоплення, була сконцентрована саме по прикордонних зонах, де відповідних комплексів ППО для перехоплення такого типу ракет – немає. І про це чудово відомо окупантам. Ця обставина вкотре порушує питання про передачу Україні достатньої кількості батарей ЗРК Patriot або SAMP/T, для закриття хоча б, для початку, міст-мільйонників”, – наголосив Копитько.
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Також, на його думку, удари РФ по Харкову, Сумській та Чернігівській областях, від яких гинуть мирні жителі, – це залізобетонний аргумент, що частиною процесу врегулювання має бути створення демілітаризованої зони у РФ. Глибиною кілометрів 200 по периметру українського кордону (з урахуванням Донецької, Луганської областей та Криму). А в Білорусі – кілометрів на 100″.
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- Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: війна, копытько, новини Харкова, пво, ракетные удары;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 09:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий аналітик Олексій Копитько прогнозує: Харків у спокої не залишать. Обстрілами міста росіяни посилюють запит “нехай усе закінчиться”".