Россияне продолжат терроризировать Харьков, необходима ПВО — военный аналитик
Военный аналитик Алексей Копытько прогнозирует: Харьков в покое не оставят. Обстрелами города россияне усиливают запрос «пусть все как-то закончится».
«Что касается Харькова. Я уже писал – россияне будут терроризировать город, чтобы усиливать запрос «пусть все как-то закончится». Закончиться оно может в одном случае: преступный умышленный террор полуторамиллионного города – это достаточное основание для ЛЮБОГО ответа по России. Мотивация оставить Харьков в покое будет расти прямо пропорционально увеличению возможностей доставать Россию. Вот с нашей стороны – это чистый обоснованный, максимально легитимный ответ. Всех собеседников, кто призывает «не провоцировать», я приглашаю в Харьков», — написал военный аналитик, советник министра обороны Украины харьковчанин Алексей Копытько.
Он подчеркнул, что удары по гражданским объектам в Украине — это не «ответ за что-то», а тактика россиян. И противостоять ей можно только усилением ПВО и уничтожением носителей ракет в точках базирования. А также — усилением санкций, которые не позволили бы РФ производить оружие для ударов по мирным жителям.
Также Копытько обратил внимание на то, что удар по жилым домам в Харькове 23 января нанесли, в том числе, ракетой Х-22/32.
«Российские оккупанты, применяют данные ракеты в приграничной зоне, для уничтожения городов. В принципе, именно то, чем они уже давно занимаются по всей Украине… В целом, в ходе ракетных ударов этого утра (23 января — Ред.), часть ракет, со сложной траекторией для перехвата, была сконцентрирована именно по приграничным зонам, где соответствующих комплексов ПВО, для перехвата такого типа ракет — нет. И об этом прекрасно известно оккупантам. Данное обстоятельство в очередной раз поднимает вопрос о передаче Украине достаточного количества батарей ЗРК Patriot или SAMP/T, для закрытия хотя бы, для начала, городов-миллионников», — подчеркнул Копытько.
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Также, по его мнению, удары РФ по Харькову, Сумской и Черниговской областям, от которых гибнут мирные жители, – «это железобетонный аргумент, что частью процесса урегулирования должно быть создание демилитаризованной зоны в РФ. Глубиной километров 200 по периметру украинской границы (с учетом Донецкой, Луганской областей и Крыма). А в Беларуси – километров на 100».
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 09:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный аналитик Алексей Копытько прогнозирует: Харьков в покое не оставят. Обстрелами города россияне усиливают запрос «пусть все как-то закончится»".