Россияне пытаются запугать харьковчан и заставить выехать из города — прокурор
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков высказал предположение о том, чего добиваются россияне посредством массированных ракетных ударов по Харькову.
«Мы считаем, что таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова, чтобы гражданские эвакуировались из города. Это стратегия ведения войны со стороны РФ. На наш взгляд, они и дальше будут применять такие ракетные удары», — сказал Фильчаков, передает «Суспільне».
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города. Он призвал харьковчан не терять веру в будущее.
«Мы работаем непрерывно, чтобы обеспечить всем необходимую помощь и поддержку. Спасательные службы, медики, волонтеры — все работают круглосуточно, чтобы минимизировать последствия атаки и помочь пострадавшим. В такие моменты важно помнить, кто мы есть. Мы — харьковчане, сильные, непоколебимые, единые в испытании. Наша сила — в нашей способности стоять вместе, поддерживая друг друга. Мы уже доказали, что можем пережить самые сложные испытания и выйти из них еще сильнее», — написал Терехов.
Читайте также: Заставляют ли удары РФ харьковчан задумываться о переезде — мнение Терехова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прокуратура, ракетные удары, терехов, Фильчаков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне пытаются запугать харьковчан и заставить выехать из города — прокурор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 07:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков высказал предположение о том, чего добиваются россияне посредством массированных ракетных ударов по Харькову".