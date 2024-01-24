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Россияне пытаются запугать харьковчан и заставить выехать из города — прокурор

Общество 07:42   24.01.2024
Оксана Горун
Россияне пытаются запугать харьковчан и заставить выехать из города — прокурор

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков высказал предположение о том, чего добиваются россияне посредством массированных ракетных ударов по Харькову.

«Мы считаем, что таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова, чтобы гражданские эвакуировались из города. Это стратегия ведения войны со стороны РФ. На наш взгляд, они и дальше будут применять такие ракетные удары», — сказал  Фильчаков, передает «Суспільне».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города. Он призвал харьковчан не терять веру в будущее.

«Мы работаем непрерывно, чтобы обеспечить всем необходимую помощь и поддержку. Спасательные службы, медики, волонтеры — все работают круглосуточно, чтобы минимизировать последствия атаки и помочь пострадавшим. В такие моменты важно помнить, кто мы есть. Мы — харьковчане, сильные, непоколебимые, единые в испытании. Наша сила — в нашей способности стоять вместе, поддерживая друг друга. Мы уже доказали, что можем пережить самые сложные испытания и выйти из них еще сильнее», — написал Терехов.

Читайте также: Заставляют ли удары РФ харьковчан задумываться о переезде — мнение Терехова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 07:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков высказал предположение о том, чего добиваются россияне посредством массированных ракетных ударов по Харькову".