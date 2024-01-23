Заставляют ли удары РФ харьковчан задумываться о переезде — мнение Терехова

Заставляют ли вражеские обстрелы Харькова горожан сейчас задумываться о переезде, ответил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона, комментируя ракетные удары по Киевскому и Салтовскому районам утром 23 января.

«Город-герой Харьков — это украинский несокрушимый город. Мы будем отстаивать наш город и нашу страну до нашей победы. Поэтому никакие обстрелы, циничные обстрелы со стороны РФ не смогут сломить дух харьковчан», — сказал Терехов.

В своем Telegram-канале мэр призвал горожан поддерживать близких, помогать нуждающимся и не терять веру в будущее.

«Мы работаем непрерывно, чтобы обеспечить всем необходимую помощь и поддержку. Спасательные службы, медики, волонтеры — все работают круглосуточно, чтобы минимизировать последствия атаки и помочь пострадавшим. В такие моменты важно помнить, кто мы есть. Мы — харьковчане, сильные, непоколебимые, единые в испытании. Наша сила — в нашей способности стоять вместе, поддерживая друг друга. Мы уже доказали, что можем пережить самые сложные испытания и выйти из них еще сильнее», — написал Терехов.

Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.