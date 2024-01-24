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Военный самолет РФ Ил-76 упал в Белгородской области

Мир 11:24   24.01.2024
Оксана Горун
Военный самолет РФ Ил-76 упал в Белгородской области

В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова.

Российский самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Видео падения опубликовали местные telegram-каналы.

Также уже есть кадры с места падения — над ним поднимается огромный столб дыма.

Российские Z-военкоры уже пишут о том, что на борту военно-транспортного самолета находилось 63 оккупанта — все они погибли. Официального подтверждения этому нет. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков только сообщил о «происшествии в Корочанском районе». И что на месте — ГСЧС, а он сам — выехал туда.

Ранее утром в Белгородской области РФ объявляли ракетную опасность.

Одна из версий, которая распространяется в украинских соцсетях — Ил-76 сбили Силы обороны Украины, а перевозил самолет те самые ракеты для ЗРК С-300, которыми обстреливают Харьков с территории Белгородской области РФ. Официальных заявлений украинских военных ведомств и спецслужб на данный момент нет. Однако участие ВСУ в сбитии самолета уже подтверждают источники.

«Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета, указав, что «это их работа». Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300″, — сообщила «Украинская правда».

Читайте также: Россияне продолжат терроризировать Харьков, необходима ПВО — военный аналитик

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова".