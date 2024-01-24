Полонених не було на борту збитого літака ІЛ-76 в Бєлгородській області – NV
У ВСУ впевнені, що українських військовополонених не було на борту збитого літака ІЛ-76 у Бєлгородській області, повідомили джерела у Повітряних силах України.
«Кілька разів на день цим літаком Іл-76 підвозять боєприпаси на фронт. Це їхній перевірений маршрут, яким вони щонайменше тричі на день підвозять не тільки боєприпаси, а й С-300. Ми впевнені, що полонених там не було», — зазначив співрозмовник у Повітряних силах.
Раніше Генштаб заявив, що продовжить забезпечувати безпеку Харкова, знищуючи транспортні літаки, і побічно підтвердив, що ЗСУ збили російський транспортний Іл-76 у районі Бєлгорода.
У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова
Одразу після повідомлення про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області в російському Міноборони поквапилися заявити, що на борту були українські військовополонені. Аналітик “Інформаційного спротиву” спростовує цю версію.
У ГУР підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між РФ та Україною.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: белгородская область, военнопленные, ЗСУ, пленные, самолет, самолет Ил-76;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 18:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ВСУ впевнені, що українських військовополонених не було на борту збитого літака ІЛ-76 у Бєлгородській області, повідомили джерела у Повітряних силах України.".