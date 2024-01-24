ІЛ-76 призначений для десантури, а не для перевозки полонених – Березовець
У падінні ІЛ-76 з нібито українськими полоненими бійцями дуже багато такого, що не збігається, вважає журналіст і політичний оглядач у цивільному житті, а зараз майор ЗСУ Тарас Березовець.
Він наголошує на особливості цього літака та кількості конвоїрів на борту.
«МО Росії поширило інформацію, що на 65 військовополонених було лише 3 конвоїра. Тобто 1 на 22 вʼязнів. Це вже порушення їхніх власних статутів. Крім того, для перевезення зеків на Росії використовують спеціалізовані пасажирські літаки Ан-24 і Ан-26. Але аж ніяк не Іл-76, призначений для десантури», – зазначив Березовець.
Водночас у ГУР підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між РФ та Україною, повідомляє Радіо Свобода.
«Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав представник ГУР Андрій Юсов.
Інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, озвучена російською стороною, наразі перевіряється.
У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова
Одразу після повідомлення про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області в російському Міноборони поквапилися заявити, що на борту були українські військовополонені. Аналітик “Інформаційного спротиву” спростовує цю версію.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: белгородская область, военнопленные, ГУР, обмен, падение, самолет, самолет Ил-76, Тарас Березовец, юсов;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 14:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У падінні ІЛ-76 з нібито українськими полоненими бійцями дуже багато такого, що не збігається, вважає журналіст і політичний оглядач у цивільному житті, а зараз майор ЗСУ Тарас Березовець. ".