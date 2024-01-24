Падіння ІЛ-76. Координаційний штаб закликав не поширювати російські фейки
Координаційний штаб із поводження з військовополоненими (КШППВ) закликав до офіційних заяв чи коментарів уповноваженими особами чи органами утриматися від поширення неперевіреної інформації.
«Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Наголошуємо на тому, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, метою яких є дестабілізація українського суспільства. Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами», – йдеться у повідомленні.
У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова
Одразу після повідомлення про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області в російському Міноборони поквапилися заявити, що на борту були українські військовополонені. Аналітик “Інформаційного спротиву” спростовує цю версію.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: военноепленные, ил-76, Координационный штаб по обращению с военнопленными, рф, самолет;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 13:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) призвал к официальным заявлениям или комментариям уполномоченными лицами или органами воздержаться от распространения непроверенной информации.".