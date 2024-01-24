Падение ИЛ-76. Координационный штаб призвал не распространять российкие фейки

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) призвал к официальным заявлениям или комментариям уполномоченными лицами или органами воздержаться от распространения непроверенной информации.

«Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Подчеркиваем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, целью которых является дестабилизация украинского общества. Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками», — говорится в сообщении.

В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова.

Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию.