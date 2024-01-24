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ИЛ-76 предназначен для десантуры, а не для перевозки пленных – Березовец

Происшествия 14:15   24.01.2024
Оксана Якушко
ИЛ-76 предназначен для десантуры, а не для перевозки пленных – Березовец

В падении ИЛ-76 с якобы украинскими пленными бойцами очень много нестыковок, считает журналист и политический обозреватель в гражданской жизни, а сейчас майор ВСУ Тарас Березовец.

Он отмечает особенности этого самолета и количество конвоиров на борту.

«МО России распространило информацию, что на 65 военнопленных было всего 3 конвоира. То есть 1 на 22 заключенных. Это уже нарушение их собственных уставов. Кроме того, для перевозки зэков в РФ используют специализированные пассажирские самолеты Ан-24 и Ан-26. Но никак не Ил-76, предназначенный для десантуры», — отметил Березовец.

В то же время в ГУР подтвердили, что на сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной, сообщает Радио Свобода.

«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, озвучена российской стороной, сейчас проверяется

В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова.

Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию.

Читайте также: Падение ИЛ-76. Координационный штаб призвал не распространять российкие фейки

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В падении ИЛ-76 с якобы украинскими пленными бойцами очень много нестыковок, считает журналист и политический обозреватель в гражданской жизни, а сейчас майор ВСУ Тарас Березовец.".