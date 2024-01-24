Обстріли Харкова пов’язані з кількістю літаків РФ біля кордону – Генштаб ЗСУ
Українські захисники вживають усіх заходів для захисту Харківщини, у тому числі від ворожої авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.
“Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України“, – заявили в Генштабі ЗСУ.
Лише за останній тиждень противник наніс 19 ракетних ударів по Харківщині. Застосовано: 26 ЗКР С-300; 3 БР «Іскандер-М». Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено – 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків, повідомили військові про наслідки агресії РФ за тиждень.
“Задля зменшення саме ракетної загрози, ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку“, – наголосили в Генштабі ЗСУ.
У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова
Одразу після повідомлення про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області в російському Міноборони поквапилися заявити, що на борту були українські військовополонені. Аналітик “Інформаційного спротиву” спростовує цю версію.
У ГУР підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між РФ та Україною.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: белгородская область, Генштаб ЗСУ, граница, обстріл, ракети, рф, самолет, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники вживають усіх заходів для захисту Харківщини, у тому числі від ворожої авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. ".