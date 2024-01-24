Рост обстрелов Харькова связан с числом самолетов РФ у границы – Генштаб ВСУ

Украинские защитники принимают все меры для защиты Харьковщины, в том числе и от вражеской авиации, сообщил Генштаб ВСУ.

«Неспособность противника добиться каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и гражданских убийства мы видим и в других городах Украины», — заявили в Генштабе ВСУ.

Только за последнюю неделю противник нанес 19 ракетных ударов по Харьковщине. Применено: 26 ОКР С-300; 3 БР «Искандер-М». В результате погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранено – 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе – одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов, сообщили военные о последствиях агрессии РФ за неделю.

«Для уменьшения именно ракетной угрозы ВСУ не только контролируют воздушное пространство, но и подробно отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. С учетом этого, ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В Белгородской области РФ рухнул военно-транспортный самолет. По данным российских Z-пабликов, на борту могли находиться 63 человека. Также есть версия, что именно этот самолет завозил в Белгород ракеты С-300 для обстрелов Харькова.

Сразу после сообщения о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в российском Минобороны поторопились заявить, что на борту были украинские военнопленные. Аналитик «Информационного сопротивления» опровергает эту версию.

В ГУР подтвердили, что на сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной.