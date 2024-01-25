Ослабить Украину изнутри, лишить поддержки извне — ISW о скандале вокруг Ил-76

Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления российских и украинских официальных источников о падении военно-транспортного самолета Ил-76 ВС РФ в Белгородской области и заявил о мотивах россиян.

«Российские игроки информационного пространства воспользовались катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине», — заявили аналитики Института изучения войны.

Там пока не дают оценок самим событиям и не делают выводов о том, какая из сторон сбила самолет и находились ли на борту украинские военнопленные. Однако эксперты точно определили цели российской информационной атаки. Она происходила в течение всего дня 24 января с участием всех топ-спикеров и официальных ведомств страны-агрессора, которые успешно воспользовались длительным отсутствием официальной информации и комментариев украинской стороны. Так, в госдуме РФ оперативно призвали прекратить обмены военнопленными (это сделал председатель одного из комитетов Картаполов). Экс-президент РФ и зампред совбеза Медведев заявил о «внутриполитической борьбе» в Украине, якобы «приведшей к катастрофе». Министр иностранных дел Лавров, находясь на заседании Совета Безопасности ООН призывал срочно созвать заседание из-за крушения Ил-76 и обвинял Украину в терроризме.

«Подобные российские обвинения отчасти призваны посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с рядом других информационных усилий России, направленных на ослабление Украины внутри страны. Обмен военнопленными является деликатным вопросом как в России, так и в Украине, и риторические обращения к военнопленным предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию. Российские официальные лица также сделали необоснованные заявления о том, что Украина нанесла удар по Ил-76 ракетными комплексами, предоставленными США или Германией, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины предоставлять Украине критически важные системы ПВО, необходимые для непрерывной обороны Украины», — подчеркнули аналитики.

Они также напомнили основную канву событий, происходивших в информационном поле в течение минувших суток.

Отметим, самолет Ил-76 разбился в Белгородской области — в 50 километрах к северо-востоку от Белгорода. От ближайшего приграничного города Харьковской области (Волчанска) до Яблоново порядка 80 км, от госграницы, конечно, ближе.

«Министерство обороны России заявило, что Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных и направлялся на заранее организованный обмен военнопленными на пограничном пункте пропуска «Колотиловка» между Россией и Украиной (на границе с Сумской областью — Ред.) Минобороны России обвинило Украину в попадании в самолет двух неуказанных ракет, в результате чего погибли 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих. Старший российский пропагандист и главный редактор подконтрольного государству издания «RT» Маргарита Симоньян опубликовала список имен украинских военнопленных, предположительно находившихся на рейсе, но несколько российских и украинских источников отметили, что по крайней мере один из предполагаемых военнопленных уже был обменян в ходе предыдущего обмена военнопленными 3 января», — отметили в ISW.

После этих заявлений российских пропагандистов и военных последовала пауза, в течение которое происходящее с украинской стороны комментировали «источники в ВСУ» и военные эксперты. Позже начали появляться официальные комментарии. Первые последовали от Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца. По оценке ISW они «немедленно отреагировали на инцидент, подчеркнув, что Украина расследует авиакатастрофу, и призвали аудиторию не делать преждевременных выводов о катастрофе на основании неподтвержденных фактов». Следом в ГУР подтвердили: обмен военнопленными действительно планировался. Уже ближе к вечеру и ГУР и Генштаб ВСУ дали более подробные, но все же достаточно «обтекаемые» комментарии относительно катастрофы.

«В ГУР заявили, что Украина «не обладает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве». В Генштабе Украины не отреагировали напрямую на инцидент, но подчеркнули, что за последнюю неделю Россия нанесла 19 ракетных ударов по Харьковской области и подчеркнули, что Украина «продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки» и «контролировать воздушное пространство» в районе харьковско-белгородской границы», — пересказали основные месседжи украинских военных в ISW.

Наконец, ближе к полуночи, на инцидент отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский — в своем традиционном видеообращении.

Он заявил, что Украина работает над установлением «всех четких фактов» и что ГУР изучает «судьбу всех военнопленных».