Послабити Україну зсередини, позбавити підтримки – ISW про скандал із Іл-76

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви російських та українських офіційних джерел про падіння військово-транспортного літака Іл-76 ЗС РФ у Бєлгородській області та заявив про мотиви росіян.

“Російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні”, – заявили аналітики Інституту вивчення війни.

Там поки що не дають оцінок самим подіям і не роблять висновків про те, яка зі сторін збила літак і чи перебували на борту українські військовополонені. Проте експерти точно визначили цілі російської інформаційної атаки. Вона відбувалася протягом усього дня 24 січня за участю всіх топспікерів і офіційних відомств країни-агресора, які успішно скористалися тривалою відсутністю офіційної інформації та коментарів української сторони. Так, у держдумі РФ оперативно закликали припинити обміни військовополоненими (це зробив голова одного з комітетів Картаполов). Експрезидент РФ і заступник голови радбезу Медведєв заявив про “внутрішньополітичну боротьбу” в Україні, яка нібито “привела до катастрофи”. Міністр закордонних справ Лавров, перебуваючи на засіданні Ради Безпеки ООН, закликав терміново скликати засідання через аварію Іл-76 і звинувачував Україну в тероризмі.

“Подібні російські звинувачення частково покликані посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з низкою інших інформаційних зусиль Росії, що спрямовані на послаблення України всередині країни. Обмін військовополоненими є делікатним питанням як у Росії, так і в Україні, та риторичні звернення до військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію. Російські офіційні особи також зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна завдала удару по Іл-76 ракетними комплексами, наданими США чи Німеччиною, ймовірно, у спробі відмовити західних партнерів України надавати Україні критично важливі системи ППО, необхідні для безперервної оборони України”, – наголосили аналітики.

Вони також нагадали основну канву подій, що відбувалися в інформаційному полі протягом минулої доби.

Зазначимо, літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області – за 50 кілометрів на північний схід від Бєлгорода. Від найближчого прикордонного міста Харківської області (Вовчанська) до Яблонового близько 80 км, від держкордону, звісно, ​​ближче.

“Міністерство оборони Росії заявило, що Іл-76 перевозив 65 українських військовополонених і прямував на заздалегідь організований обмін військовополоненими на прикордонному пункті пропуску “Колотилівка” між Росією та Україною (на кордоні з Сумською областю – Ред.). Міноборони Росії звинуватило Україну у влученні в літак двох невказаних ракет, внаслідок чого загинули 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу та троє російських військовослужбовців. Старший російський пропагандист і головний редактор підконтрольного державі видання “RT” Маргарита Симоньян опублікувала список імен українських військовополонених, які, ймовірно, перебували на рейсі, але кілька російських та українських джерел зазначили, що принаймні один із ймовірних військовополонених уже був обміняний у ході попереднього обміну військовополоненими 3 січня”, – зазначили в ISW.

Після цих заяв російських пропагандистів і військових сталася пауза, протягом якої те, що відбувається, з українського боку коментували “джерела у ЗСУ” та військові експерти. Згодом почали з’являтися офіційні коментарі. Перші пішли від Українського координаційного штабу поводження з військовополоненими та омбудсмена Дмитра Лубінця. За оцінкою ISW, вони “негайно відреагували на інцидент, наголосивши, що Україна розслідує авіакатастрофу, та закликали аудиторію не робити передчасних висновків щодо катастрофи на підставі непідтверджених фактів”. Слідом у ГУР підтвердили: обмін військовополоненими справді планувався. Уже ближче до вечора як ГУР, так і Генштаб ЗСУ дали докладніші, але все ж таки досить “обтічні” коментарі щодо катастрофи.

“У ГУР заявили, що Україна “не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості”. У Генштабі України не відреагували безпосередньо на інцидент, але підкреслили, що за останній тиждень Росія завдала 19 ракетних ударів по Харківській області та наголосили, що Україна “будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки” та “контролювати повітряний простір” у районі харківсько-бєлгородського кордону”, – переказали основні меседжі українських військових в ISW.

Зрештою, ближче до опівночі на інцидент відреагував Президент України Володимир Зеленський – у своєму традиційному відеозверненні.

Він заявив, що Україна працює над встановленням “всіх чітких фактів” і що ГУР вивчає “долю всіх військовополонених”.