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Хто був на борту Іл-76, що впав на Бєлгородщині: офіційна позиція ГУР МОУ

Події 19:23   24.01.2024
Олена Нагорна
Хто був на борту Іл-76, що впав на Бєлгородщині: офіційна позиція ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало офіційний коментар щодо катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 на території Бєлгородської області РФ.

У ГУР підтвердили, що на сьогодні планувався обмін полоненими, але він не відбувся. 

“За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив українських полонених. Наразі Україна не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості”, – зазначили у відомстві.

У публікації підкреслюється, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну – російських полонених військовослужбовців було вчасно доправлено на обумовлене місце для обміну, де вони перебували у безпеці. 

“Безпеку ж наших захисників, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому. Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених”, – пише ГУР.

У відомстві додають, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. 

“Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави”, – резюмували у розвідці. 

Нагадаємо, 24 січня на території Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що борт із нібито 65 українськими військовополоненими було збито з території Харківської області. Україна цю інформацію не підтвердила. У Генштабі ЗСУ лише заявили, що українські захисники вживають усіх заходів для захисту Харківщини, зокрема від ворожої авіації.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало офіційний коментар щодо катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 на території Бєлгородської області РФ.".