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Кто был на борту Ил-76, упавшем на Белгородщине: официальная позиция ГУР МОУ

Мир 19:23   24.01.2024
Елена Нагорная
Кто был на борту Ил-76, упавшем на Белгородщине: официальная позиция ГУР МОУ Фото: РИА Новости

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало официальный комментарий по поводу катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76 на территории Белгородской области РФ.

В ГУР подтвердили, что на сегодня планировался обмен пленными, но он не состоялся.

«По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. Сейчас Украина не обладает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве», — отметили в ведомстве.

В публикации подчеркивается, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена — российских пленных военнослужащих вовремя доставили на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности.

«Безопасность же наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных», — пишет ГУР.

В ведомстве добавляют, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

«Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», — резюмировали в разведке.

Напомним, 24 января на территории Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что борт с якобы 65 украинскими военнопленными был сбит с территории Харьковской области. Украина эту информацию не подтвердила. В Генштабе ВСУ лишь заявили, что украинские защитники принимают все меры для защиты Харьковщины, в том числе от вражеской авиации.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало официальный комментарий по поводу катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76 на территории Белгородской области РФ.".