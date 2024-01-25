На борту ІЛ-76 мали летіти російські військові VIP-персони – ГУР (відео)

Але в останній момент ФСБ наказало VIP-персонам не сідати на цей борт, повідомив представник військової розвідки Андрій Юсов.

“На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатися іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася”, – розповів повідомив ГУР Андрій Юсов.

Також відомо, що представників російського МНС, які приїхали на місце подій, фактично вигнали звідти представники ФСБ і військові.

У Бєлгородській області РФ упав військово-транспортний літак. За даними російських “Z-пабліків”, на борту могли перебувати 63 особи. Також є версія, що саме цей літак завозив до Бєлгорода ракети С-300 для обстрілів Харкова

Одразу після повідомлення про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області в російському Міноборони поквапилися заявити, що на борту були українські військовополонені. Аналітик “Інформаційного спротиву” спростовує цю версію.

У ГУР підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між РФ та Україною. Але у ЗСУ впевнені, що українських військовополонених не було на борту збитого літака ІЛ-76 у Білгородській області.