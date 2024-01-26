Стріляли С-300 по Харкову, а влучили в Іл-76 – Світан висунув версію подій

Хто підбив російський військово-транспортний літак Іл-76 у Бєлгородській області? Український військовий експерт, льотчик і полковник запасу Роман Світан вважає, що найбільш ймовірним є “дружній вогонь” російської ППО.

“Літак на зльоті, швидше за все, був, тобто злітний курс. На зльоті зазнав катастрофи. Там в цей момент якраз, коли літак злітав, йшов обстріл С-300 Харківської області. І міг літак потрапити під так званий “дружній вогонь”. Якщо це не була російська спецоперація. Така можливість як мінімум є. Адже підлітний час ракети – це лише по Харкову 40 секунд, а, звісно, по літаку – кілька секунд. А Іл-76 – це досить серйозна, добра ціль, по ньому промахнутися дуже складно”, – сказав Світан в етері “Фабрики новин”.

Він зазначив, що ті фото та відео, які є в доступі, підтверджують версію про удар по літаку ракетою із ЗРК С-300.

“Приблизно так працює С-300. Ми б туди С-300 не дістали. Туди наші С-300 не дістають, а ось С-300 там працюють російські. Тому ймовірність того, що це “дружній” російський вогонь, якщо це був не спеціальний удар, висока”, – вважає військовий експерт.

Він також спростував версію, що російський літак могла збити ракета системи ППО “IRIS-T”.

“IRIS-T” – це дальність до 40 кілометрів. А там понад 50 – під 70-80, це за Бєлгородом”, – пояснив Світан.

При цьому експерт вважає, що українських військовополонених на борту Іл-76 не було – як і російського десанту.

“Те, що на борту, припустимо, знаходилися військовополонені або взагалі якийсь десант, або велика кількість людей, поки що не підтверджується. Ті відео, ті фото, які зараз є в інформаційному потоці, які відзняті та викладені – там тіл немає. Ні фрагментів тіл немає. Повірте, я свого часу був військовим дізнавачем, катастрофи та аварії бортів розслідували, в тому числі. Якби там був десант чи десятки людей, там би точно не такі фотографії були, не такої “чистоти”, якщо можна так сказати, у лапках, звісно”, – підкреслив полковник запасу.

Однак зазначив, що для підтримки своєї ІПСО, запущеної по всьому світу, росіяни “можуть піти на дуже серйозний злочин, воєнний злочин та впливати на наших військовополонених у різний спосіб”.

“Знаючи росіян, вони можуть зробити що завгодно. Аж до того, що підкинуть тіла розстріляних або вбитих наших полонених. Але це така дуже важка версія”, – зазначив Світан.

Він наголосив, що для повного розуміння ситуації необхідно дочекатися даних, які збере ГУР.

“Оптимально, звісно, ​​слухати Юсова чи начальника ГУР Буданова. Я думаю, вони розкладуть усе по поличках”, – підсумував полковник запасу.

Нагадаємо, літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області – за 50 кілометрів на північний схід від Бєлгорода. Міністерство оборони РФ заявило, що Іл-76 перевозив 65 українських військовополонених і прямував на заздалегідь організований обмін військовополоненими на прикордонному пункті пропуску “Колотилівка”. Перші офіційні коментарі в Україні були від Українського координаційного штабу поводження з військовополоненими та омбудсмена Дмитра Лубінця. Вони наголосили, що Україна розслідує авіакатастрофу, та закликали аудиторію не робити передчасних висновків. Слідом у ГУР підтвердили: обмін військовополоненими дійсно планувався. Уже ближче до вечора як ГУР, так і Генштаб ЗСУ дали докладніші, але все ж таки досить “обтічні” коментарі щодо катастрофи. У ГУР заявили, що Україна “не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме знаходився на борту літака та в якій кількості”. У Генштабі України не відреагували безпосередньо на інцидент, але підкреслили, що за останній тиждень Росія завдала 19 ракетних ударів по Харківській області та наголосили, що Україна “продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставлення” та “контролюватиме повітряний простір” у районі харківсько-бєлгородського кордону.