Чому авіабомба не полетіла на Харків і впала на Бєлгород – аналіз експерта

Авіабомбу, яка увечері 20 квітня впала з російського винищувача Су-34 на один із проспектів Бєлгорода, хотіли скинути на Харківську область. Ймовірно, саме з тієї точки, де й відбулося “позаштатне сходження авіаційного боєприпасу”.

Таку думку український військовий експерт полковник запасу Роман Світан висловив в етері YouTube-каналу «Фабрика новин» та припустив, що це таки була ФАБ-500.

“Якщо відвалюється бомба від літака, це технічна проблема може бути. Можливо, перевантаження льотчик припустився. Більше, ніж можуть витримати зачепи. ФАБ-500 важить 500 кілограмів, а при навантаженні у дві одиниці вона вже важить тонну. Тонна відірве зачепи та піде. Це найпростіше пояснення. Друге, це може бути така ж бомба, як була скинута на Авдіївку кілька тижнів тому – КАБ, якою стає проста ФАБ-500, коли на неї вішають обваження з крильцями. Така бомба не долетіла до Авдіївки. Крильця полетіли самі собою, а бомба впала там, де відійшли крила. Вона впала на Донецьк, просто не вибухнула”, — каже Світан.

Те, що вибух стався із затримкою, на його думку, пов’язане або з налаштуваннями, або з конструкцією самої бомби.

Експерт переконаний, що ціллю ворога була саме Харківська область.

“Планує вона за 40 кілометрів, до 70, за деякими даними. Тобто саме скидання десь над Бєлгородом – вона мала зайти під Харковом. Найімовірніше, так і сталося. Тільки впала одразу. Могли крила або одразу відвалитися, або просто не спрацювати. Вона не увійшла у плануючий режим. Впала як бомба, що вільно падає, але з вибухом”, — каже Світан.

Нагадаємо, близько 22:00 20 квітня, коли на Харківщині лунала повітряна тривога, бєлгородські пабліки повідомили про те, що над містом “гучно”. Пізніше з’явилися фото та відео величезної вирви та руйнувань посеред житлового кварталу Бєлгорода. Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков повідомив, що “стався вибух” і на одній із центральних вулиць “утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів”. Пізніше в Міноборони РФ зізналися, що на Бєлгород впала російська авіабомба – з літака Су-34.