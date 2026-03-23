В РФ заявили об атаке БпЛА на губернатора Белгородщины Гладкова: подробности

Мир 14:20   23.03.2026
Виктория Яковенко
В России сообщают о якобы атаке дрона во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с местными жителями. Инцидент, по их данным, произошел в селе Смородино.

«Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями. Заняли безопасное место в Доме культуры. Сотрудником Росгвардии из стрелкового оружия БпЛА был сбит», — написал сам Гладков в Telegram.

Пострадавших и разрушений нет, пишут в Росгвардии.

Видео: Вячеслав Гладков

Напомним, накануне, 22 марта, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и заявили о продвижении врага в Харьковской области. По данным аналитиков, ВС РФ продвинулась на юге Волчанская и в Синьковке. В Группировке объединенных сил сообщили, что эти заявления – недостоверны.

  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 14:20;

