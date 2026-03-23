В РФ заявили об атаке БпЛА на губернатора Белгородщины Гладкова: подробности
В России сообщают о якобы атаке дрона во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с местными жителями. Инцидент, по их данным, произошел в селе Смородино.
«Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями. Заняли безопасное место в Доме культуры. Сотрудником Росгвардии из стрелкового оружия БпЛА был сбит», — написал сам Гладков в Telegram.
Пострадавших и разрушений нет, пишут в Росгвардии.
Видео: Вячеслав Гладков
Напомним, накануне, 22 марта, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и заявили о продвижении врага в Харьковской области. По данным аналитиков, ВС РФ продвинулась на юге Волчанская и в Синьковке. В Группировке объединенных сил сообщили, что эти заявления – недостоверны.
Новости по теме:
Категории: Мир, Происшествия; Теги: атака БпЛА, белгородская область, Гладков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В РФ заявили об атаке БпЛА на губернатора Белгородщины Гладкова: подробности», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 14:20;