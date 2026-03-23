В РФ заявили про атаку БпЛА на губернатора Бєлгородщини Гладкова: подробиці

В Росії повідомляють про нібито атаку дрона під час зустрічі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова з місцевими жителями. Інцидент, за їхніми даними, стався у селі Смородіно.

“Один із безпілотників здійснив наліт у момент, коли ми розмовляли з місцевими жителями. Зайняли безпечне місце у Будинку культури. Співробітником Росгвардії зі стрілецької зброї БпЛА було збито”, – написав сам Гладков у телеграмі.

Постраждалих та руйнувань немає, пишуть у Росгвардії.

Відео: В’ячеслав Гладков

