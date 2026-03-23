Live

В РФ заявили про атаку БпЛА на губернатора Бєлгородщини Гладкова: подробиці

Події 14:20   23.03.2026
Вікторія Яковенко
В Росії повідомляють про нібито атаку дрона під час зустрічі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова з місцевими жителями. Інцидент, за їхніми даними, стався у селі Смородіно.

“Один із безпілотників здійснив наліт у момент, коли ми розмовляли з місцевими жителями. Зайняли безпечне місце у Будинку культури. Співробітником Росгвардії зі стрілецької зброї БпЛА було збито”, – написав сам Гладков у телеграмі.

Постраждалих та руйнувань немає, пишуть у Росгвардії.

Відео: В’ячеслав Гладков

Нагадаємо, напередодні, 22 березня, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та заявили про просування ворога на Харківщині. За даними аналітиків, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська та у Синьківці. В Угрупованні об’єднаних сил повідомили, що ці заяви – недостовірні.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «В РФ заявили про атаку БпЛА на губернатора Бєлгородщини Гладкова: подробиці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 14:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Росії повідомляють про нібито атаку дрона під час зустрічі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова з місцевими жителями. ".