В РФ заявили про атаку БпЛА на губернатора Бєлгородщини Гладкова: подробиці
В Росії повідомляють про нібито атаку дрона під час зустрічі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова з місцевими жителями. Інцидент, за їхніми даними, стався у селі Смородіно.
“Один із безпілотників здійснив наліт у момент, коли ми розмовляли з місцевими жителями. Зайняли безпечне місце у Будинку культури. Співробітником Росгвардії зі стрілецької зброї БпЛА було збито”, – написав сам Гладков у телеграмі.
Постраждалих та руйнувань немає, пишуть у Росгвардії.
Відео: В’ячеслав Гладков
Нагадаємо, напередодні, 22 березня, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та заявили про просування ворога на Харківщині. За даними аналітиків, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська та у Синьківці. В Угрупованні об’єднаних сил повідомили, що ці заяви – недостовірні.
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 14:20;