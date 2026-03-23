Чи просунувся ворог на Харківщині? У ЗСУ спростували дані DeepState

В Угрупованні об’єднаних сил повідомили, що заяви про просування військ РФ у Вовчанську та Синьківці – недостовірні.

За даними ЗСУ, у Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати українську оборону, однак підкреслюють: бійці тримають позиції.

“На Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін. Загарбники накопичують сили для поновлення наступу. На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону у бік Борівської Андріївки, Куп’янська, Новоплатонівки та Ківшарівки”, – зазначили в Угрупованні об’єднаних сил.

Відео: Угруповання об’єднаних сил

Нагадаємо, напередодні, 22 березня, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та заявили про просування ворога на Харківщині. За даними аналітиків, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська та у Синьківці.