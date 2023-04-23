Російський винищувач “впустив” на Бєлгород дві бомби – ISW

21 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково скинув на Бєлгород дві бомби ФАБ-500, одна з яких, ймовірно, вийшла з ладу, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що 22 квітня російська влада оголосила про наявність в Бєлгороді другої бомби, що не розірвалася.

“На Шаландіна, 15 сапери знайшли вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ вирішили знешкодити його на полігоні. Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів”, – писав губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

ISW пише, щоб бєлгородська влада евакуювала з міста 3 тисячі мирних жителів, а сапери витягли, а потім підірвали бомбу.

“Російська влада поки не надала жодних додаткових пояснень причин випадкового вибуху. Російський винищувач-бомбардувальник або збирався скинути бомби на іншу ціль, і одна бомба не вибухнула, або винищувач-бомбардувальник не зарядив бомби, щоб скинути їх, і одна бомба вибухнула неправильно”, – додають аналітики.

Нагадаємо, близько 22:00 20 квітня, коли на Харківщині лунала повітряна тривога, бєлгородські пабліки повідомили про те, що над містом “гучно”. Пізніше з’явилися фото та відео величезної вирви та руйнувань посеред житлового кварталу Бєлгорода. Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков повідомив, що “стався вибух” і на одній із центральних вулиць “утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів”. Пізніше в Міноборони РФ зізналися, що на Бєлгород впала російська авіабомба – з літака Су-34.