Командування РФ не ставить у пріоритет Куп’янський напрямок – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про те, що Куп’янський напрямок для окупантів не в пріоритеті ні для власного наступу, ні для оборони. І за весь період проведення тут атак значних успіхів армія РФ не досягла.

“Росія перекинула в район Куп’янська елементи раніше пошкоджених формувань Західного військового округу (ЗВО). Російські війська проводили обмежені наступальні операції на Куп’янському напрямку в перші кілька місяців 2023 року, але не змогли досягти значних в оперативному плані успіхів у напрямку Куп’янська, а досягли лише випадкових і локальних тактичних успіхів”, – зазначили в ISW, аналізуючи розстановку сил на фронті перед початком українського контрнаступу.

Так, за інформацією Інституту вивчення війни, серед підрозділів російських окупаційних військ, задіяних на Куп’янському напрямку, – ті, які зазнали втрат спочатку в Чернігівській області, а потім – бігли, кидаючи техніку та боєприпаси, з Харківської області.

4-та танкова дивізія 1-ї ГТА (гвардійської танкової армії – Ред.), зокрема, її 12-й і 13-й танкові полки, втратили майже 100 танків за кілька днів у вересні 2022 року, тому будь-які складові частини 1-ї ГТА, які зараз діють поблизу Куп’янська, ймовірно, не мають достатньо танків та інших критичних систем”, – зокрема, зазначили аналітики.

Відправка на Куп’янський напрямок таких “недобитих” військових з’єднань призводить експертів до висновку, що “російське військове командування не одразу визначає його як напрямок просування чи оборони”.