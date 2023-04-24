Масштабніше, ніж усе, що було раніше – ISW дав прогноз контрнаступу ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) дав докладний аналіз ситуації на всіх напрямках фронту, зосередившись на стані військ окупантів та їхній готовності протистояти ЗСУ.

Аналітики одразу обмовилися, що українські можливості не оцінюють із політичних міркувань. При цьому коротко сформулювали, чого варто очікувати від запланованого контрнаступу.

“Передбачається, зокрема, що Україна зможе провести скоординовану багатобригадну механізовану наступальну операцію з повним використанням заявлених дев’яти бригад, які готуються до цієї операції. Це завдання складніше та масштабніше, ніж будь-яка наступальна операція, яку Україна досі здійснювала (наприклад, чотири українські бригади, як повідомляється, використовувалися в Харківському контрнаступі). Також передбачається, що Україна матиме у своїх частинах достатню кількість танків та бронетранспортерів різних типів для підтримки розширеного механізованого маневру, що українські механізовані частини матимуть достатньо боєприпасів усіх видів, включаючи артилерійські, та що Україна зможе проводити тривалі бойові дії. Наноситиме точкові дальні удари за допомогою HIMARS та інших подібних систем, що інтегровані та підтримують маневрені операції, як це було раніше. Крім того, передбачається, що українські сили матимуть можливості для розмінування та наведення мостів, які необхідні для відносно швидкого просування через підготовлені оборонні позиції”, — зазначили у зведенні ISW.

Аналітики наголосили, що якщо якісь із цих оцінок виявляться не вірними, це підвищить шанси російських окупантів утримати свої позиції. Прогнозувати місце удару Сил оборони, зі зрозумілих причин, експерти Інституту вивчення війни не стали. Проте зазначили: “Україна має привабливі варіанти для наступальних операцій по всій лінії”.

Стан російських військ напередодні українського контрнаступу аналітики оцінили як дезорганізований і “значною мірою деградований”.

“Одержимість Росії продовженням дрібномасштабних тактичних наступальних операцій після точки оперативної кульмінації зробила російські сили погано підготовленими до відповіді на великомасштабний механізований контрнаступ. Російські сили віддавали пріоритет дрібномасштабним лобовим атакам, щоб досягти додаткових тактичних успіхів та закріпити дрібномасштабні тактичні успіхи на обмежених ділянках фронту”, – відзначили аналітики

Вони наголосили, що всі дії армії РФ останнім часом – дрібні та не потребують масштабної участі командування та управління, складної координації дій.

“Оборонні маневри проти великомасштабного контрнаступу – набагато складніші й вимагатимуть комплексного та ретельного відпрацювання управління великими з’єднаннями та великими районами. Атака українських сил визначить час і місце, де відбуватимуться бойові дії, та, ймовірно, охопить набагато ширші території, ніж ті сектори атаки, на яких зазвичай концентрувалися російські командири. Російським командирам, швидше за все, доведеться покладатися на бойові дії всіх своїх частин і підрозділів, а не на обраних, і, ймовірно, доведеться координувати оборонні дії всіх своїх частин одночасно, а не концентруватися на обраній ними ділянці. Таким чином, бойовий досвід, який має більшість російських тактичних і навіть оперативних командирів, навряд чи підготує їх до викликів, з якими вони, ймовірно, зіткнуться”, – вважають в ISW.

Окрім відсутності необхідного досвіду в російських командирів, аналітики відзначають і його відсутність у мобілізованих військовослужбовців, яких надіслали до військ РФ після успішних контрнаступів Сил оборони в Херсонській та Харківській областях. Ці новобранці не мають навіть навичок ведення організованого відступу, які незабаром можуть їм знадобитися.

“Малоймовірно, що вони будуть емоційно або інтелектуально готові відповісти на такий напад, незалежно від бойового досвіду, отриманого ними в наступальних операціях, в яких вони досі брали участь. Надійна оборона та відступ, ймовірно, також будуть ускладнені повсюдними проблемами з моральним духом та дисципліною російських сил. ISW повідомляв про багато попередніх випадків, коли військовослужбовці на різних ділянках фронту скаржилися на умови у своїх частинах, жорстоке поводження з боку командирів, зневажливе ставлення командування до втрат та дезертирство. Ці фактори завдають шкоди згуртованості підрозділів і, ймовірно, ще більше погіршать загальну обороноздатність Росії”, – прогнозують в Інституті вивчення війни.

Щодо ситуації на окремих напрямках, то в Луганській та Донецькій областях окупанти збудували укріплення за лінією фронту.

“Цей розклад свідчить про те, що російські війська мають намір відійти від лінії фронту до лінії укріплень та оборонятися там у разі прориву України”, – пояснили в ISW.

На півдні України ситуація інша.

“Російські війська на півдні України нібито приготувалися до глибокоешелонованої оборони з численними лініями укріплень, які йдуть у тил. Ці оборонні лінії, швидше за все, не повністю укомплектовані людьми — російські сили просто не мають особового складу для належного укомплектування укріплень в районах, віддалених від лінії фронту, із щільністю сил, достатньою для того, щоб витримати рішучу механізовану атаку. Успішна глибокоешелонована оборона Росії, ймовірно, вимагатиме, щоб російські сили натомість координували численні маневри, щоб відступити на кожну наступну лінію оборони, що вимагатиме високого рівня мотивації та дисципліни військ, а також надійного командування та контролю для спостереження за складною та небезпечною операцією.Російські сили також страждають від значного погіршення механізованих маневрених можливостей і, ймовірно, відступатимуть до другорядних ліній оборони в основному в пішому порядку перед обличчям будь-якого потенційного механізованого українського контрнаступу”, – зазначили аналітики.

Найбільш “свіжі” російські війська знаходяться у західній частині Запорізької області. За оцінками Інституту вивчення війни, тут сили окупантів “ймовірно, менш виснажені та деградовані, ніж сили в інших місцях на фронті, в основному через оборонний характер операцій на цьому фронті до 2023 року”. Російські війська в Херсонській області також “відпочили” за зиму, але їхній загальний стан – набагато більш “пошарпаний”.

“Російське угруповання в Херсонській області, ймовірно, найбільш неорганізоване і неукомплектоване на всьому театрі військових дій, – оцінили стан військ противника експерти. – Цілком імовірно, що угруповання, що залишилося, на східному (лівому) березі в основному складається з сильно недоукомплектованих залишків в основному відмобілізованих частин. Ці елементи були виведені з бою після виведення військ восени 2022 року, тому вони можуть бути трохи свіжішими, ніж елементи в інших місцях на передовій, проте проблеми з моральним духом, погана підготовка та дисципліна, ймовірно, звичайні в цій області”.

Нагадаємо, ISW також оцінив ситуацію на Куп’янському напрямку . Аналітики зазначили, що для окупантів воно не є пріоритетним – ні для наступу, ні для оборони.