Україна готується провести операцію з використанням дев’яти бригад – ISW
Передбачається, що Україна зможе провести скоординовану механізовану багатобригадну наступальну операцію з повним використанням заявлених дев’яти бригад. Це завдання складніше та масштабніше, ніж будь-яка наступальна операція, яку Україна досі здійснювала.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 11:32;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Передбачається, що Україна зможе провести скоординовану механізовану багатобригадну наступальну операцію з повним використанням заявлених дев’яти бригад. Це завдання складніше та…".